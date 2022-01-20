Başkan Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşecek
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bukele Türkçe dilindeki paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı.
BİTCOİN'İ YASAL PARA BİRİMİ YAPAN İLK ÜLKE EL SALVADOR OLMUŞTU
41 yaşındaki Bukele, ülkesinde Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'in "yasal para" birimi olarak kullanılmaya başlamasıyla sık sık gündeme gelmişti.
Hükümet, Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin veren Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı. Bukele'nin öncülüğünde hazırlanan plan, El Salvadorluların çoğunlukla ABD'den yapılan havale komisyonlarında 1 yılda harcanan 400 milyon dolardan tasarruf etmelerini sağlamayı amaçlıyor.
EL SALVADOR BAŞKANI NAYİB BUKELE: ÖNCELİKLE BİTCOİN DİYARI EL SALVADOR'DAN TÜM TÜRKİYE'YE SELAMLAR
El Salvador'un 41 yaşındaki devlet başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geldi. Bukele, Türkiye'ye gelişini Twitter'dan esprili bir dille duyurdu.
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye bir dizi görüşme gerçekleştirmek için geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün saat 16:30'da görüşecek olan Bukele dünyada bir ilki gerçekleştirmesiyle biliniyor. Resmi törenle karşılanacak olan Bukele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüştükten sonra iki ülkenin heyetleri arasında da görüşmeler gerçekleşip, anlaşmalar imzalanacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bukele onuruna resmi akşam yemeği verilecek.
ESPRİLİ AÇIKLAMA
Bukele'nin son attığı tweet ile Türk medyasını yakından takip ettiği belli oldu. Bukele Türkiye'ye gelişini "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" tweetiyle duyurdu. Geçtiğimiz aylarda tartışan eşleri konu alan bir TV programında "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" anonsuyla programa katılan kişi gündeme oturmuştu. Bukele de bu taktiği uygulayarak esprili bir dil kullanmış oldu.
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