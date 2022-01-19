Son dakika: Başkan Erdoğan 3 yıl sonra muhtarlarla bir araya gelecek!
Farklı illerde görev yapan muhtarlar, üç yıllık aranın ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç yıl aradan sonra Beştepe'de bir araya geleceği muhtarların sorunlarını dinleyecek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
23 İLDEN MUHTARLARI AĞIRLADI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son muhtarlar toplantısı 27 Aralık 2018'de yapıldı. O buluşma, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı olarak kayıtlara geçti.
Başkan Erdoğan, aralarında Aksaray, Osmaniye, Samsun, Mardin, Kahramanmaraş'ın da olduğu 23 ilden muhtarları ağırladı.
Erdoğan, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı'ndan üç yıl sonra yeniden muhtarlarla buluşacak.
Başkan Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinden önce 17 Mayıs 2019'da da İstanbul'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelmişti.
Erdoğan, 19 Ekim 2020'de de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.
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