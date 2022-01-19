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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun kahramanları’na özel resepsiyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun kahramanları’na özel resepsiyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Japonya’da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için “Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu” düzenledi.

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