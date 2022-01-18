Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapılacak
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Peki yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' üzerinen vaka, vefat ve aşılama rakamlarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun." dedi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU (17 OCAK)
16 OCAK
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