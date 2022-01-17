Forex vurgunu nasıl yapıldı? Sahte kadın profili...

AVNİ'YDİ 'ASLI HANIM' OLDU

Belgelere göre şebeke, forex piyasasında işlem yapmak isteyen kişilere iki koldan ulaşıyordu. Şebeke üyeleri, Kadıköy, Şişli ve Beyoğlu'ndaki 4 ayrı çağrı merkezi dışında, Instagram, Facebook ve Telegram gibi sosyal ağlar üzerinden de bu kişilere ulaşıyordu.

Yapılan paylaşımlarda yüksek kazanç vurgusu öne çıkarken, şebekenin bazı üyelerinin ise ilginç bir yola başvurduğu, telefon dinlemesi ile ortaya çıktı. Görüşme, Arzu Derin ile Avni Kaan S. (32) arasında geçiyor. S., Derin'e, sahte kadın profili ile Instagram hesabı açtığını, buradaki kullanıcı adının ise 'Aslı' olduğunu söylüyor. S., bu sayede, para yatırmak isteyen kişileri daha rahat ikna edebildiğini belirtiyor.