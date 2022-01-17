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Avusturya'dan son dakika Sezgin Baran Korkmaz kararı! İade talebi kabul edildi

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Avusturya’dan son dakika Sezgin Baran Korkmaz kararı! İade talebi kabul edildi

Avusturya'da adli makamlar, Sezgin Baran Korkmaz için hem Türkiye'nin hem ABD'nin iade talebini kabul etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu, SBK Holding'e bağlı 6 şirketin 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

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