Son dakika: İlk milli istihbarat gemisi Ufuk Korveti bugün envantere giriyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak
Son dakika haberine göre Türkiye'nin yerli üretim ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle envantere girecek.
Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.
Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde bugün tören düzenlenecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak. MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.
99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle filoya katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.
Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.
Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.
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