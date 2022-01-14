Son dakika: İlk milli istihbarat gemisi Ufuk Korveti bugün envantere giriyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.