Başkan Erdoğan Aydın'a gidiyor
Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın’a gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Kent Meydanı’nda son kontroller yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Aydın'a gelerek Söke ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan kağıt fabrikasının açılışını gerçekleştirecek.
HALKA HİTAP EDECEK
Ardından Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'na gelecek olacak Başkan Erdoğan, düzenlenen miting ile halka seslenecek.
MÜZE AÇILIŞI
Miting sonrası ADÜ Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan İl Danışma Meclisi'ne katılacak olan Erdoğan, son olarak yapımı tamamlanan Adnan Menderes Müzesi'ne geçerek açılışını gerçekleştirecek.
HAZIRLIKLAR
Başkan Erdoğan için il genelinde hazırlıklar tamamlanırken, güvenlik amaçlı gerekli trafik tedbirleri ve miting alanı düzenlemesi de yapıldı.
Bu kapsamda Atatürk Kent Meydanı'na gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de miting alanında alınan tedbir ve çalışmaları yerinde inceledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...
- Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...
- Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıklamasında...
- Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 21. hafta BJK Gaziantep maçı hangi kanalda?
- Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor 1. bölüm hangi gün? Survivor yarışmacıları kimler?
- Kırmızı Oda neden yok? 14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu? (TV8 yayın akışı)
- Masterchef ödül ne? 2022 Masterchef büyük ödül ne kadar, kaç TL?
- TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı? TUS 1. dönem başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Kırıkkale Üniversitesi taciz olayı nedir? Tacizci profesör Harun Öztürkler kimdir? SON DAKİKA HABERLER