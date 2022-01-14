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Başkan Erdoğan Aydın'a gidiyor

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Başkan Erdoğan Aydın’a gidiyor

Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın’a gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Kent Meydanı’nda son kontroller yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Aydın'a gelerek Söke ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan kağıt fabrikasının açılışını gerçekleştirecek.

HALKA HİTAP EDECEK

Ardından Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'na gelecek olacak Başkan Erdoğan, düzenlenen miting ile halka seslenecek.

MÜZE AÇILIŞI

Miting sonrası ADÜ Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan İl Danışma Meclisi'ne katılacak olan Erdoğan, son olarak yapımı tamamlanan Adnan Menderes Müzesi'ne geçerek açılışını gerçekleştirecek.

HAZIRLIKLAR

Başkan Erdoğan için il genelinde hazırlıklar tamamlanırken, güvenlik amaçlı gerekli trafik tedbirleri ve miting alanı düzenlemesi de yapıldı.

Bu kapsamda Atatürk Kent Meydanı'na gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de miting alanında alınan tedbir ve çalışmaları yerinde inceledi.

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