Son dakika: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'te
Son dakika haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.
Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer aldığı ortaya çıktı.
"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
FEZLEKE MECLİS'TE
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
2017 YILINDA ÖLDÜRÜLEN PKK'LI VOLKAN BORA, HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN SEVGİLİSİ ÇIKTI
Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, PKK'nın örgüt içinde kültleşmiş kurallarından birisi haline gelen 'Değer Ailesi'ne vurgu yaptığı köşe yazısında, "Bu kurala göre, ölen teröristlerin yakınları, ailesinin bir değer ürettiğine inanılmakta. Bu çerçevede de terör örgütü, Değer Ailesi diye tanımladıkları kendilerine yakın kişilere, çeşitli anlamlarda destekler sunmakta, önlerini açmakta. Örneğin siyasi ayak olan partinin yönettiği belediyeler ve sözde STK'lar üzerinden para destekleri, istihdam sağlama vs. var." ifadelerini kullandı.
HDP'Lİ SEMRA GÜZEL İLE TERÖRİSTTEN SAMİMİ POZLAR
2017'deki operasyonun detaylarını paylaşan Bozkurt, "Güvenlik güçleri, her operasyonda olduğu gibi bu operasyonda da ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde arama yaptı. Aramalarda bazı evraklar, malzemeler vs. ele geçti. Volkan Bora isimli teröristin üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında bazı fotoğraflar da vardı." diyerek HDP'li Semra Güzel'in teröristlerle çekilen fotoğraflarına yer verdi.
"PKK'LI TERÖRİSTLE SEVGİLİYDİ"
Fotoğraflara göre, ikilinin 'sevgili' olduğunu belirten Bozkurt, "Volkan Bora isimli teröristin üzerinden çıkan fotoğraflarda, Bora ile Semra Güzel'in Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarında çekilmiş samimi pozları vardı. Yani fotoğrafların bize anlattığına göre, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Semra Güzel sevgiliydi." dedi.
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