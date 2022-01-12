Son dakika: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in fezlekesi Meclis’te

2017 YILINDA ÖLDÜRÜLEN PKK'LI VOLKAN BORA, HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN SEVGİLİSİ ÇIKTI

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, PKK'nın örgüt içinde kültleşmiş kurallarından birisi haline gelen 'Değer Ailesi'ne vurgu yaptığı köşe yazısında, "Bu kurala göre, ölen teröristlerin yakınları, ailesinin bir değer ürettiğine inanılmakta. Bu çerçevede de terör örgütü, Değer Ailesi diye tanımladıkları kendilerine yakın kişilere, çeşitli anlamlarda destekler sunmakta, önlerini açmakta. Örneğin siyasi ayak olan partinin yönettiği belediyeler ve sözde STK'lar üzerinden para destekleri, istihdam sağlama vs. var." ifadelerini kullandı.