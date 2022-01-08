Son dakika: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Konya ile Karaman arasında yolculuğunu 1 saat 15 dakikadan 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor. Konya'dan Karaman'a gerçekleştirilecek ilk sefere Başkan Erdoğan da katılıyor. Erdoğan'ın açılışını yapacağı hat yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlayacak.
Konya ile Karaman arasında yolculuğu 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor. Konya'dan Karaman'a gerçekleştirilecek ilk sefere Başkan Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın açılışını yapacağı hat yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlayacak.
Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasındaki yolculuk süresini de 2 saat 40 dakikaya indirecek.
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN HATTIN İLK SEFERİNE KATILACAK
Başkan Erdoğan, Konya'dan Karaman'a yapılacak ilk sefere de katılacak.
102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ile menfez, 39 geçit ve 17 yaya geçidi inşa edildi.
Yük ve yolcu taşımacılığına ivme kazandıracak proje pek çok avantajı beraberinde getirecek.
HATTIN AÇILIŞIYLA YILLIK 63 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK
Kazalar azalacak, zaman, enerji, emisyon ve bakım gibi hususlardan yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımı da 25 bin 340 ton azalacak.
Hattın devamı niteliğinde olan Karaman-Ulukışla güzergahında ise yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandı. Projede sinyalizasyona yönelik çalışmalar da sürüyor.
Mersin ve Adana yönüne devam edecek hat tamamlandığında Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.
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