Son dakika: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

HATTIN AÇILIŞIYLA YILLIK 63 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Kazalar azalacak, zaman, enerji, emisyon ve bakım gibi hususlardan yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımı da 25 bin 340 ton azalacak.