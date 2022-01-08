CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Bilgin’den genç kadına taciz iddiası! Baba kızının feryadına yetişti

BABASI İLE KARŞILAŞTI

Bilgin, önceki akşam iddiaya göre M.S.'nin mimarlık ofisine gitti. M.S.'nin ikinci katta bulunan mimarlık ofisinin kapısına dayanan ve alkollü olduğu ileri sürülen Bilgin, kapıda M.S.'nin annesini görünce merdivenden koşar adımlarla kaçmaya başladı. Bu sırada aynı binanın alt katındaki işyerinde bulunan ve bağırma sesleri nedeniyle apartmana yönelen baba S.S. kızını sürekli taciz eden Bilgin'i karşısında görünce kavgaya tutuştu.

Apartman girişinde başlayan kavga sokak ortasına taştı. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Bilgin, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Baba S.S. çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, olayın ardından CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile Bilgin'in görevinden alınması için şikâyetçi oldu. Baba S.S., Bilgin hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Öte yandan taciz iddialarını uzun bir süredir il yönetiminin bildiği, fakat Bilgin ile ilgili harekete geçmeyip konuyu sümenaltı ettiği ortaya çıktı.