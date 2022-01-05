Tam kapanma olacak mı? İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tam kapanma olacak mı? İstanbul'da tam kapanma gelecek mi? 2022 sokağa çıkma yasağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Türkiye genelinde toplam 50 bin TL'yi geçen vaka sayıları nedeniyle tam kapanma iddiaları yeniden gündeme geldi. İstanbul'da salgın hızının yüksek olması ve İstanbul nüfusunun yoğunluğu nedeniyle İstanbul'da tam kapanma iddiaları ortaya atıldı. Peki; tam kapanma olacak mı?