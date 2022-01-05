Tam kapanma olacak mı? İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayılarının günlük 50.000 TL’yi aşmasıyla birlikte tam kapanma iddiaları yeniden gündeme oturdu. Vakaların çoğunluğunun İstanbul’da olması nedeniyle İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak ve bu toplantıda yeni önlemlerin alınabileceği düşünülüyor. Peki; tam kapanma olacak mı?
Tam kapanma olacak mı? İstanbul'da tam kapanma gelecek mi? 2022 sokağa çıkma yasağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Türkiye genelinde toplam 50 bin TL'yi geçen vaka sayıları nedeniyle tam kapanma iddiaları yeniden gündeme geldi. İstanbul'da salgın hızının yüksek olması ve İstanbul nüfusunun yoğunluğu nedeniyle İstanbul'da tam kapanma iddiaları ortaya atıldı. Peki; tam kapanma olacak mı?
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Tam kapanma olacağına ilişkin henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Herhangi bir karar alındığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
BİLİM KURULU TOPLANIYOR
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
SON 24 SAATTE 54 BİN 724 YENİ VAKA
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.
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- Tam kapanma olacak mı? İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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