Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

Bir yılı daha geride bırakırken insanlık ve milletimiz için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2022'ye girmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Miladi yıl değişimlerini aynı zamanda bir muhasebe ve murakabe vesilesi olarak görüyoruz. Öncelikle 2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Geride bırakmak üzere olduğumuz 2021'i, bir önceki yıl gibi koronavirüs salgının gölgesi altında geçirdik. Üstelik bu yıl salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni veya süregelen sıkıntılarla da yüzleştik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi 2008 finans krizi, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere kriz bölgelerinde verilen kötü imtihanlar, salgın sürecindeki beceriksizlikler gibi hadiseler de olduğu gibi geçtiğimiz yıl da kökünden sarsılmaya devam etmiştir.