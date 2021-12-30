İBB terör diyetini ödedi! CHP lideri TÜGVA’ya saldırarak İmamoğlu’nun teröre açtığı kapıları unutturmak istiyor

KILIÇDAROĞLU TÜGVA'YA SALDIRARAK İBB'NİN SKANDAL TERÖR GERÇEKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Her zamanki gibi yalan ve iftiralarına bir yenisini eklemekten geri durmayan Kılıçdaroğlu, İBB'yi kurtarmak için TÜGVA'ya saldırdı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajında İBB'nin kumpaslarına rağmen, süreci alnının akıyla atlatan TÜGVA için "Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva'cıları yerleştirmek için, Türkiye'nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Teröre kapı aralayan, teröristle omuz omuza gelmekten hiç çekinmeyen İBB'yi kurtarmak için skandal sözler sarfeden Kılıçdaroğlu'na yanıt TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan geldi.