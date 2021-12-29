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Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.

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