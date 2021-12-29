Pirinkayalar Tüneli’nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye ile Kafkaslar Pirinkayalar Tüneli ile bağlanacak

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır.