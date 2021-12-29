Dev projenin açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Doğu ve Güneydoğu Anadolu Doğu Karadeniz'e Pirinkayalar Tüneli ile bağlanacak
Türkiye bugün dev bir projesine daha kavuşuyor. AK Parti hükümeti tarihi bir projeyi daha halka açıyor. Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışına video konferans yöntemiyle katılacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle bugün gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle teşrif edecek.
Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak.
Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.
Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.
Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.
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