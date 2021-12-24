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Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda terör örgütlerine üye olmak suçundan dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları dondurulduğu açıklandı. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.

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