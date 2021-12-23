Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca 95 yaşında vefat etti
Son dakika haberi... Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'dan kötü haber geldi. Hastanede tedavi gören 95 yaşındaki bestekâr, hayatını kaybetti.
Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 95 yaşında yaşama veda etti.. Hastanede tedavi gören 95 yaşındaki Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti.
Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti.
TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay da "Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.
Ankara Devlet Türk Müziği Korosu da Twitter hesabından, "Türk Müziğinin en önemli besteci, ses sanatçısı, duayen hocası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur." açıklamasını yaptı.
Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.
"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.
Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.
PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA KİMDİR?
1 Mart 1926 yılında Kilis'te dünyaya gelen Yavaşca, Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Konya Lisesi'nde başladığı lisenin 2 ve 3. sınıflarını İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul'daki birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.
600 BESTE
İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600'ü aşkın bestesi bulunuyor. Ayin-i Şerif'ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahip.
Yavaşca; Amerika, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Alaeddin Yavaşca'ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nce Fahri Doktora Unvanı verildi. Yavaşca'ya 1991 Yılında ise Devlet Sanatçısı unvanı verildi.
TANINMIŞ BAZI ESERLERİ
Başka söz söylemem aşktan yana ben
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter
Rûhum su gelen yılda bile mâziyi andı
Şen gözlerinle yüzüme bir baktın
Sarı mimozamsın sen benim
Gülen gözlerinin mânası derin
Ayrılıktan başka var mıdır söze hacet
Ümitsiz Bir Aşka Düştüm Ağlarım Ben Halime
Ne Günah Etse Açılmaz İki Gönlün Arası (Güfte Dr.Rahmi Duman)
Kimseyi böyle perişan etme Allahım yete
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