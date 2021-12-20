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KAR GELİYOR! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 20 Aralık İstanbul kar yağışı olacak mı? Metoroloji açıkladı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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KAR GELİYOR! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? 20 Aralık İstanbul kar yağışı olacak mı? Metoroloji açıkladı!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji verilerine göre, bugün ülke genelinin çok bulutlu, ve bazı bölgelerinin yağışlı geçeceği bildirilirken, gözler İstanbul'a beklenen kar yağışınına çevrildi. İstanbul'da havaların soğumasının ardından kar yağışının ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 20 Aralık İstanbul kar yağışı olacak mı? İşte Meteoroloji İstanbul kar yağışı açıklamaları...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saatlik ve günlük olarak hava durumu verileri açıklanıyor. İstanbul'da havaların soğuması nedeniyle kar yağışının olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji ise İstanbul hava durumu verisini yayımladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 20 Aralık İstanbul kar yağışı olacak mı? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük İstanbul hava durumu verilerine göre, bugün yağmurlu hava etkili olacak. 21 Aralık Salı günü ise karla karışık yağmur görülecek.

İşte İstanbul 5 günlük hava durumu:

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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