Ünlü orkestra şefi Cem Mansur’dan CHP’li İBB’deki ahbap çavuş ilişkilerini gözler önüne serdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte ulaşım başta olmak üzere birçok alandaki yönetim anlayışı ve liyakat sistemi nedeniyle eleştiriliyor. Bunun yanı sıra İstanbul'un kültür sanat alanında da skandal diye tarif edilebilecek gelişmelerle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.