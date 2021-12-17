Ünlü orkestra şefi Cem Mansur'dan CHP'li İBB'deki ahbap çavuş ilişkilerini gözler önüne serdi
Son dakika haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, İBB'deki ahbap çavuş ilişkilerini gözler önüne serdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte ulaşım başta olmak üzere birçok alandaki yönetim anlayışı ve liyakat sistemi nedeniyle eleştiriliyor. Bunun yanı sıra İstanbul'un kültür sanat alanında da skandal diye tarif edilebilecek gelişmelerle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.
"DÜNYA METROPOLÜ NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR"
İBB yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, İBB'deki ahbap çavuş ilişkilerini bir TV programında anlattı. Mansur, İBB'deki yönetim anlayışının geldiği noktayı tarif ederken "Dünya metrolopolü nasıl yönetilir bilmiyorlar. İstanbul'un kültür hayatında çok önemli şeyler kaybettik" dedi.
"ÇOK TERBİYESİZCE VE KÜSTAHÇA"
Mansur, İBB yönetiminin kendisine yaşattıklarını 'Çok terbiyesizce ve küstahça' diye nitelerken gece yarısı darbeleriyle kimi isimlerin görevlerinden alındığını belirtti. Mansur, yaşanan sürecin liyakat eksiklikleri ve skandallarla dolu olduğunu söyledi.
Görevine aniden son verilen CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur: "İBB yönetimi Dünya metropolü nasıl yönetilir, bilmiyor"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura seyyanen zam var mı? Memur maaşı erken yatacak mı? Zamlı memur maaşı 15 Ocak’ta mı yatacak?
- Emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? 2022 Ocak emekli ve memur zamları ne zaman açıklanacak?
- 15 tatil ne zaman, hangi ayda? 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta?
- Canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! Müge Anlı kaç yaşına girdi? Müge Anlı kaç yaşında, nereli?
- İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…
- VGM bursu için geri sayım! 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu?
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu kar yağışı başladı mı? 17 Aralık İstanbul hava raporu!
- Günün altın fiyatları 17 Aralık! Kapalıçarşı’da altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın haftayı nasıl kapattı?
- AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu...
- AGİ dahil asgari ücret hesaplama: 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ve asgari ücret tablosu