Son dakika: İstanbul’da üçlü ekonomi zirvesi | Başkan Erdoğan Hazine Bakanı Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarıyla görüşüyor

A Haber muhabiri Rıfat Fırat son gelişmeleri Vahdettin Köşkü'nden canlı yayında aktardı. Fırat, "Az önce Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar giriş yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de birazdan giriş yapmasını bekliyoruz. Başkan Erdoğan da birazdan Vahdettin Köşkü'ne giriş yapacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek bu ekonomi zirvesinde." ifadelerini kullandı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE!

Ekonomide gözler, perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.