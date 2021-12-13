Son dakika: İstanbul'da üçlü ekonomi zirvesi | Başkan Erdoğan Hazine Bakanı Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarıyla görüşüyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapıyor. A Haber muhabiri Rıfat Fırat son gelişmeleri Vahdettin Köşkü’nden canlı yayında aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme gerçekleştiriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne geldi.
BAKAN NEBATİ DE KATILIYOR
Vahdettin Köşkü'nde yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de toplantıya katılıyor.
A Haber muhabiri Rıfat Fırat son gelişmeleri Vahdettin Köşkü'nden canlı yayında aktardı. Fırat, "Az önce Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar giriş yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de birazdan giriş yapmasını bekliyoruz. Başkan Erdoğan da birazdan Vahdettin Köşkü'ne giriş yapacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek bu ekonomi zirvesinde." ifadelerini kullandı.
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE!
Ekonomide gözler, perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.
Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.
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