13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da üçlü ekonomi zirvesi | Başkan Erdoğan Hazine Bakanı Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarıyla görüşecek

Son dakika: İstanbul'da üçlü ekonomi zirvesi | Başkan Erdoğan Hazine Bakanı Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarıyla görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da üçlü ekonomi zirvesi | Başkan Erdoğan Hazine Bakanı Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarıyla görüşecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak. A Haber muhabiri Rıfat Fırat son gelişmeleri Vahdettin Köşkü’nden canlı yayında aktardı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirecek.

BAKAN NEBATİ DE KATILACAK
Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Toplantının 15:00'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

A Haber muhabiri Rıfat Fırat son gelişmeleri Vahdettin Köşkü'nden canlı yayında aktardı. Fırat, "Az önce Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar giriş yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de birazdan giriş yapmasını bekliyoruz. Başkan Erdoğan da birazdan Vahdettin Köşkü'ne giriş yapacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek bu ekonomi zirvesinde." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da ekonomi zirvesi İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA