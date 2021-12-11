Son dakika: Tahir Güven cinayetinde flaş gelişme! PKK’ya operasyon: 26 kişi gözaltında

Olaydan 2 gün önce evinin yakınında Miraz isimli şüphelinin yanına geldiğini ifade eden Kalkan şöyle konuştu;

"Miraz isimli şahıs bana 3 seferdir gözaltına girip çıktığımı ve devlet ile anlaşarak gözaltına çıkabildiğimi söyledi. Beni Ajanlıkla suçladı. Bana belindeki silahı gösterdi. Ben bunun üzerine korktum ve kendisine kimseyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğimi söyledim. Bunun üzerine benden bir adet açık hat istedi. Bende korktuğum için teklifini kabul ettim. Ertesi gün hattı teslim etmek üzere anlaştık. Ertesi gün ben 200 TL karşılığında bir adet açık hat aldım. Ancak hattın numarasını bilmiyordum. Bu hattın parasını ben verdim. Miraz benden önceki gün buluştuğumuz yerde hattı aldı. Elinde 3 tane telefon ve modem olduğunu düşündüğüm bir cihaz vardı. Aldığım hattı cihazlardan birine taktı. Yıldız 101 kareyi tuşladı. Bir telefon numarası çıktı. Bu telefon numarası aldığım hattın numarasıdır. Başka bir telefondan bir kadın şahsı aradı. Çıkan telefon numarasını ona söyledi. Daha sonra aldığım hattı taktığı telefona bir kod geldi ve ben bu sırada telefona WhatsApp kurulduğunu anladım. Ayrıca daha sonra Miraz da bana WhatsApp kurduğunu ve telefonumda internet tanımlı olduğunu ve kullanabileceğimi söyledi. Daha sonra bana önceden yaptığı gibi gençlik yapılanması içinde yapacağı faaliyetlerden söz etti ve benim de katılmamı istedi. Ben tekrardan kendisini reddettim. Bunun üzerine bana ertesi gün bir uyuşturucu baronu ile görüşeceğini ve benimde yanında olmamı istedi. Bende kabul ederek eve gittim."

"BENİM İŞİM TAMAMDIR"

4 Aralık günü saat 17:00 sıralarında Miraz ile buluştuklarını belirten Kalkan; "Benim yüzüm açıktı. Miraz'ın kapüşonu kapalıydı. Buluştuğumuz yer Ak sokaktı. Miraz bana alt sokaklarda bir yerde uyuşturucu baronu olduğunu, onunla görüşmeye gideceğini benimde yanında olmamı istedi. Ben istemediğimi söylememe rağmen ısrarları üzerine korkudan teklifini kabul ettim ve sokaklara doğru yürümeye başladık. Bu sırada telefonu sürekli çalıyordu. Telefonu açtığı zaman benden uzaklaşıyordu. 2-3 saniyelik, kısık sesle konuşmalar yapıp telefonu kapatıyordu. Genellikle geçtiğimiz sokakların isimlerine bakıyor her sokakta telefonla görüştüğünü gözlemledim. Daha sonra bir sokağa girdik. Bana burada beklememi söyledi bende bekledim. Miraz hemen yan sokağa hızlı adımlarla girdi.