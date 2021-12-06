SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 6 Kasım 2021 vaka vefat ve aşılama rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 6 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son verileri yorumladı. İşte detaylar...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 6 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.
Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR.'' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...
- Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Fatma nereli? İşte hayatı...
- 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvurular...
- Son dakika | "Attila Szalai Chelsea'ye transfer oldu" iddiası
- Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı? Asgari ücret geçen yıl ne zaman açıklanmıştı?
- Hyundai Casper Türkiye'ye ne zaman gelecek? Hyundai Casper Türkiye satışı başladı mı, ne zaman?
- Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...
- Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü yılbaşı kutlaması yasak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, gözaltına alındı mı?
- Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. ve son toplantı ne zaman?
- Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…
- Ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç liraya satılıyor?