Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidiyor! 7. komite toplantısına katılacak

AL SANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.