Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Katar'a gidiyor! 7. komite toplantısına katılacak
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar'a gidiyor. Erdoğan, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya gelecek. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisine katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'a gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.
AL SANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.
İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
KATAR İLE 7. KOMİTE TOPLANTISI
Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.
Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.
İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.
Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.
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