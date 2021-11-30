Son dakika: AK Parti MYK bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, saat 14.00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi ise asgari ücret. Sendikalardan da asgari ücretle ilgili açıklamalar geldi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Başkan Erdoğan, A Takımı'yla görüşecek.
ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET
Toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili yürüttüğü bir çalışma var.
O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor.
İŞÇİLERİN VERGİ MUAFİYETİ BEKLENTİSİ
İşçilerin maaşlarının vergiden muaf tutulmasıyla ilgili bir beklentisi var.
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSEK
Yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.
ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK
Bu iki önemli toplantının ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan kararları ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
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