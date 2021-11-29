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Son dakika: Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edildi

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: Mehmet Sevigen CHP’den ihraç edildi

Son dakika haberi... CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.

Son dakika haberi... CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.

detaylar gelecek...

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