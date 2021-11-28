Son dakika: Irak’ın kuzeyinde PKK inlerine girildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki Bisur mevkisinde teröristlere ait mağara kullanılamaz hale getirildi, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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