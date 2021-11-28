28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK inlerine girildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK inlerine girildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Irak’ın kuzeyinde PKK inlerine girildi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışında terör operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki operasyon hakkında bilgi verdi. Bakanlık çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki Bisur mevkisinde teröristlere ait mağara kullanılamaz hale getirildi, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

Komandolar girilemez denen bölgede! KOMANDOLAR "GİRİLEMEZ" DENEN BÖLGEDE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA