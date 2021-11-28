Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK inlerine girildi
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışında terör operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki operasyon hakkında bilgi verdi. Bakanlık çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki Bisur mevkisinde teröristlere ait mağara kullanılamaz hale getirildi, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
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