CANLI | Sivasspor - Hatayspor mücalesi canlı izle
Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki Sivasspor-Hatayspor mücadelesini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Sivasspor ile Hatayspor 21/22 Süper Lig 14. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sivasspor-Hatayspor maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Sivasspor-Hatayspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Fayçal, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Mehdi, Ruben, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Traore, Mame Diouf