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CANLI | Sivasspor - Hatayspor mücalesi canlı izle

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Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
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CANLI | Sivasspor - Hatayspor mücalesi canlı izle

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki Sivasspor-Hatayspor mücadelesini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Sivasspor ile Hatayspor 21/22 Süper Lig 14. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sivasspor-Hatayspor maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Sivasspor-Hatayspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Fayçal, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Mehdi, Ruben, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Traore, Mame Diouf

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