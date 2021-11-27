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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a kritik ziyaret: İmzalar atıldı! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Zirvesine katılacak

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Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkmenistan’a kritik ziyaret: İmzalar atıldı! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Zirvesine katılacak

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkmenistan'a geldi. Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un davetine icabetle resmi ziyarette bulunduğu Aşkabat'ta, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne de katılacak. Öte yandan kritik zirve öncesinde Türkiye ile Türkmenistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Anlaşmaların ayrıntılarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 13.50'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

Başkan Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Aşkabat'a geldi.

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANDI
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'ta Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alındı. Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalandı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 15'İNCİ LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK
Erdoğan, resmi ziyaretinin ardından, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Başkan Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği zirve kapsamında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

EİT ÜLKELERİNİN LİDERLERİ İLE TİCARİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na (EİT) katılacak.

Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.

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