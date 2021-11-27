Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkmenistan’a kritik ziyaret: İmzalar atıldı! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Zirvesine katılacak

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'ta Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alındı. Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalandı.