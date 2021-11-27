Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a kritik ziyaret! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci zirvesine katılacak
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük ziyaret için bugün Türkmenistan'a gidecek. Ziyarette iki ülke ilişkileri tüm yönleri ile ele alınacak, ortak anlaşmalar imzalanacak. Başkan Erdoğan ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir gündemle Türkmenistan'a gidiyor.
Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşecek. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.
Toplantı marjında diğer liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.
ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'ta Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak.
Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak.
Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.
Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanacak.
EİT ÜLKELERİNİN LİDERLERİ İLE TİCARİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na (EİT) katılacak.
Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.
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