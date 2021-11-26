Metrolarda güvenlik zafiyeti! O maganda X-Ray'den nasıl geçti?
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda Senanur Damgacı'ya ve metrodaki diğer yolculara elindeki bıçakla küfürler savuran şüpheli Emrah Yılmaz yakalandı ve tutuklandı. Şüpheli "Silahlı tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit"le suçlanırken, herkesin merak ettiği soru "X-Ray'den nasıl geçti?" oldu.
Kadıköy'de metroda yaşanan skandal bıçaklı saldırıyla ilgili Savcılık sevk yazısında dikkat çeken tespitlere yer verdi: "Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasalara uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Şüphelinin eyleminin yalnızca müştekilere yönelik değil, o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır"
Savcılık sevk yazısı şöyle devam etti: Çeşitli suçlardan 20 suç kaydı olan Yılmaz, emniyetteki ilk ifadesinde özetle "Bıçağı biletmek için yanıma aldım. Cebimde bıçakla metroya bindim. Astım hastasıyım. Maskesini taksın diye bir kadını uyardım, tartıştık. Şikâyetçi ve annesi, tartışmaya karıştı. Şikâyetçi bana döner tekme attı. Annesi de tekme ve yumruk attı. Hakaret ettiler, karşılık verdim. Darp ve linçten kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. 50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak adına bıçak gösterdim" dedi.
Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2018'de 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı, 2019'da tutuklandığı ve 26 Aralık 2021'de tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiği için 29 Haziran 2020'de tahliye edildiği öğrenildi.
ÖLEBİLİRDİM ALLAH KORUDU
Polise şikayetçi olan Senanur Damgacı tekvandocu olduğunu belirterek şöyle dedi:
Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk. Ölebilirdim, Allah korudu. Yanımda annem vardı, kaçamazdım. Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirmek zorunda kaldı. Saldırgan, kadına hakaret etti, uyardık. Olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Metronun güvenlik birimleri müdahale etmedi. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum. Anne Nilgün Mihdiye Damgacı ise "O şahıs koskoca bıçakla metroya nasıl biner. Kızım ve ben çok ciddi tehlike atlattık" diye konuştu.
METROLARDA GÜVENLİK ZAFİYETİ
Kadıköy-Tavşantepe Metrosu'nda, elinde bıçakla dehşet saçan saldırgan, İstanbul metrosundaki güvenlik sorununu da gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanması gereken seyahat ve yolcu güvenliğindeki zafiyet ve olası tehlikeler de gözler önüne serildi. İstanbul'da metro istasyonlarında X-Ray cihazları yer alıyor ve giriş yapan tüm yolcuların bu cihazlarla kontrol edilmesi gerekiyor. Ancak yetersiz ve özensiz kontroller sonucu bu güvenlik önlemi işlevsiz kalıyor.
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır" açıklaması sonrası önlemlerin artırılması beklenirken dün Yenikapı-Hacıosman metro hattında çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.
Bazı yolcuların X-Ray'den geçerken cihazın kırmızı ışıkla alarm vermesine rağmen bavulları veya üstleri kontrol edilmedi. Bazı duraklarda X-Ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.
Öte yandan önceki dönemde metro istasyonlarının iki ucunda bulunan güvenlik görevlilerinin de bölgelerinden çekildiği ve güvenlik kulübelerinin boş olduğu dikkat çekti. Binlerce kişi de sosyal medyadan metrolardaki İBB'nin güvelik zafiyetine yönelik eleştirilerde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı?
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
- "Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...
- VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM 2021 burs sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklama geldi mi?
- Olympiakos Fenerbahçe maç özeti! Olympiakos Fenerbahçe maçı önemli anlar...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman, branş dağılımı belli mi? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak...
- Galatasaray Marsilya maç özeti!
- 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...
- İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
- Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...
- Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...