Metrolarda güvenlik zafiyeti! O maganda X-Ray’den nasıl geçti?

Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk. Ölebilirdim, Allah korudu. Yanımda annem vardı, kaçamazdım. Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirmek zorunda kaldı. Saldırgan, kadına hakaret etti, uyardık. Olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Metronun güvenlik birimleri müdahale etmedi. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum. Anne Nilgün Mihdiye Damgacı ise "O şahıs koskoca bıçakla metroya nasıl biner. Kızım ve ben çok ciddi tehlike atlattık" diye konuştu.