Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde ne var? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Son dakika haberine göre Başkent Ankara'da gündem bugün yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek. Peki MGK gündeminde ne var? Toplantının detaylarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama ile alınan kararlar duyurulacak.
YENİ OPERASYONLAR MASAYA YATIRILACAK
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
DOĞU AKDENİZ, AFGANİSTAN,SURİYE VE KARABAĞ'DAKİ DURUM GÖRÜŞÜLECEK
Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ'daki durum görüşülecek
Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.
Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…
- Biber gazı yasak mı, suç mu? Biber gazı taşımak yasak mı serbest mi?
- Kadıköy – Tavşantepe metro bıçaklı saldırı! Kadıköy metro saldırganı E.Y kimdir, tutuklandı mı?
- Kadıköy metro bıçaklı saldırı videosu! Kadıköy saldırganı kimdir, kimliği belli mi?
- Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...
- 5. Yargı Paketi'nde neler var? 5. Yargı Paketi'nde genel af, ceza indirimi var mı? İşte tam metin...
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama
- Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?
- Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Beşiktaş Ajax canlı maç izle! Beşiktaş Ajax maçı Exxen canlı izle bedava kesintisiz şifresiz...
- Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?
- Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı...