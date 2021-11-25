Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul Eğitim Zirvesi mesajı

"EĞİTİM TASAVVURUNUN GÜÇLENDİRİLMESİNE TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NIN ÖNCÜLÜK EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Sizlerden büyük bir devletin ve büyük bir milletin mensupları olduğunuz bilinciyle temponuzu daha da artırmanızı bekliyoruz. Şüphesiz bunun yolunda çalışmaktan eğitimdeki yenilikleri takip etmekten yerelden kopmadan evrenseli kucaklamaktan geçiyor. Küresel alanda rekabet ederken yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere de saygı duyacak bir anlayışı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Türkiye Maarif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Zirvenin başarılı geçmesini diliyor, zirveye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dünyanın 46 ülkesinde samimiyetle, fedakarlıkla, aşkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."