Metroda kadınlara bıçak çeken maganda yakalandı! İfadesi ortaya çıktı! Neden yanında bıçak taşıyordu?

23 SUÇ KAYDI VAR

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınan şüpheli Emrah Y.'nin 9 adet uyuşturucu kullanmaktan, 1 uyuşturucu ticaretinden, 6 adet tehdit ve hakaretten, 3 kasten yaralamadan, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan ve 1 adet mala zarar vermeden olmak üzere toplamda 23 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkalada; "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

BAŞSAVCILIK'TAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada 24 Kasım akşamı metroda elinde bıçakla kadınlara saldıran, tehdit ve hakaretler eden şahsın metrodaki bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada görülmesinin üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, aynı gün kimliği tespit edilen E.Y. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın yapılan aramalar sonucu ele geçirildiğini bildirdi. Başsavcılık, 'Konuyla ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkması için tüm deliller süratle toplanmakta olup maruz kalan mağdurların korunmaları için gerekli tedbirler alınmaktadır' dedi.