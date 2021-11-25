Emrah Yılmaz kimdir, tutuklandı mı, suçları nelerdir? Kadıköy metro bıçaklı adam Emrah Yılmaz kim?

Damgacı şöyle devam etti:

"O anda beynim durdu. Bıçağı görünce kendimi geri ittim. Nişanlımla görüşmeme iki gün kalmıştı. Uçağa binip gidecektim. Sadece 2 günüm kaldığını düşündüm başka bir şey düşünemedim. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum. Görevini suiistimal ettiği için. Bunu bir ihmal eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım birileri müdahale edilir.

Sadece kadınlara oluyor. Şikayetçi oldum. Adamın tutuklandığını öğrendim. Annem ve ben ifadelerimizi verdik. Umarım tutuklu yargılanır. Adalet yerini bulur. Annemin durumu iyi. Anneme yaptığı hareket çok tehlikeliydi. Ufak morarma ve darp izi dışında bir şey olmadı. Çok şükür o bıçak bir yerimize gelmedi" şeklinde konuştu.