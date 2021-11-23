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Son dakika: İzmirli depremzedeler yeni evlerine Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle kavuşacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Son dakika: İzmirli depremzedeler yeni evlerine Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle kavuşacak

Son dakika haberine göre İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında inşaatı tamamlanan 596'sı konut 741 bina hak sahiplerine teslim edilecek.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konut projesi hazırladı.

Enkazların kaldırılmasının ardından Bayraklı'da 7 proje alanı ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı.

Çalışmalar sonunda 7 proje alanında bulunan 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı.

Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken; 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı.

Yapımı tamamlanan konut ve dükkanlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım Cuma günü İzmir programı kapsamında Bayraklı'da katılacağı etkinlikte hak sahiplerine verilecek.

Bayraklı'daki proje alanında geriye kalan 795 konut ve 157 dükkanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

TOKİ tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında oluşturulan 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkanın inşa çalışmaları ise devam ediyor.

Bu alanın ilk etabında inşa edilen 397 konutun yılbaşında depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

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