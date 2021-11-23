Son dakika: İzmirli depremzedeler yeni evlerine Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle kavuşacak

TOKİ tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında oluşturulan 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkanın inşa çalışmaları ise devam ediyor.

Bu alanın ilk etabında inşa edilen 397 konutun yılbaşında depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.