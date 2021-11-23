Son dakika: AK Parti'den CHP'li Tanju Özcan'ın "Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira" çıkışına sert tepki

Oylamada AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri red oyu verirken, 2 CHP'li meclis üyesi çekimser oy verdi. Diğer CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise karara kabul oyu verdi. Karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen karara göre kentte yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL tahsil edilecekken, yabancılardan ise tahsilat 2,5 dolar olarak yapılacak. Ayrıca dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4,5 TL ödeyecekken, yabancılar ise 4,5 dolarlık ücret ödeyecek. Bunun yanı sıra yabancıların, Bolu Belediyesine nikah için başvurması halinde ise nikah ücreti olarak 100 bin TL istenecek.

AK Parti Grup Başkanı Uğur Akbay, "Gelir tarife cetvelinde nikah ücretleri sadece yabancı yabancı ile evlenirse 100 bin TL gibi bir rakam bizim red oylarımıza karşı, karşı grubun oylarıyla meclisten oy çokluğuyla geçti. Yani yabancılar, Bolu Belediye Meclisinde nikahlarını kıydırırlarsa artık 100 bin TL verip evlenebilecek. Su ücretlerinde ise yabancıların su ücretleri dolarla 11 kat olarak belirlendi. Yine oy çokluğuyla bu karar alındı. Yargıya başvurma konusunda konuyu araştırıp, yapılacak gerekli bir şey varsa yapacağız." diye konuştu.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise oy çokluğuyla alınan kararlarla ilgili olarak, "İki yabancının Bolu'da belediyemize başvurarak evlenmeleri halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğuyla aldık bu kararı." dedi.





Yabancılara su ücretlerinin dolar kuru üzerinden fiyatlandırılmasıyla ilgili de konuşan Başkan Özcan, "Bu 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye'de oturma izni almış olan yabancıların su fiyatının 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesiyle ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor." diye konuştu.