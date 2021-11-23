Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri! Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir?

Konuyla ilgili veliler de sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda şikayetlerini dile getirdiler. Öyle ki çoğu yerde okul aile birlikleri hediyenin ne olacağına karar veriyor. Kimi pahalı çanta, kimi de pırlanta yüzük gibi değerli takılar almak istiyor. İçlerinde öğretmen için üç boyutlu özel pasta hazırlatanlar da var. Özellikle ilkokullarda bu daha çok yaşanıyor. Sadece sınıf öğretmenlerine değil, branş öğretmenlerine de hediye alınınca öğrenci başına 50 TL'den başlayıp 500 TL'ye varan miktarda bir harcama ortaya çıkıyor.