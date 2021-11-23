24 Kasım 2021, Çarşamba
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Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri! Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri! Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir?

Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri! Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en güzel hediye ile öğretmenlerini mutlu etmek istiyor. Sizler için en güzel önerileri haberimizde derledik. İşte, Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir?

Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü geldi çattı. 24 Kasım Çarşamba günü kutlanacak olan Öğretmenler Günü'nde verilebilecek en güzel hediyeleri sizler için derledik. İşte, Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ NE OLABİLİR?

Çiçek

Kupa bardak

Teraryum

İsme özel kalem, kolye

Çerçeve

Kravat

Kahve termosu

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ YASAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 il milli eğitim müdürlüğüne Bakan Yardımcısı Petek Aşkar imzasıyla resmi bir yazı göndererek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında mesleki karar ve tarafsızlığı etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.

Konuyla ilgili veliler de sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda şikayetlerini dile getirdiler. Öyle ki çoğu yerde okul aile birlikleri hediyenin ne olacağına karar veriyor. Kimi pahalı çanta, kimi de pırlanta yüzük gibi değerli takılar almak istiyor. İçlerinde öğretmen için üç boyutlu özel pasta hazırlatanlar da var. Özellikle ilkokullarda bu daha çok yaşanıyor. Sadece sınıf öğretmenlerine değil, branş öğretmenlerine de hediye alınınca öğrenci başına 50 TL'den başlayıp 500 TL'ye varan miktarda bir harcama ortaya çıkıyor.

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