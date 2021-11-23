Müslüme dedesi neden tutuklandı? Müslüme otopsi raporu çıktı mı? Müslüme davası son durum!
Müslüme dedesi neden tutuklandı? Türkiye’nin dikkatle takip ettiği olayda Müslüme otopsi raporu çıktı mı? Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Mersin’de kaybolmasının üzerinden 10 gün geçtikten sonra cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölüm nedeni gündeme oturdu. Soruşturmada dede Hasan Yağal’ın tutuklandığı öğrenilirken, diğer aile üyeleri serbest bırakıldı. Peki; Müslüme dedesi neden tutuklandı? Müslüme otopsi raporu çıktı mı? Müslüme davası son durum nedir? İşte detaylar!
Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan talihsiz Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni detaylar gündeme oturdu. Cesedi bulan bir görgü tanığının ifadesine göre; küçük Müslüme'nin cansız bedeninde kıyafetler bulunmuyordu. Savcılık soruşturmayı derinleştirirken, 8 aile üyesi gözaltına alınmıştı. Sorgulanan aile üyeleri serbest bırakılırken dede Hasan Yağal'ın tutuklanması kafaları karıştırdı. Peki; Müslüme dedesi neden tutuklandı? Müslüme otopsi raporu çıktı mı?
MÜSLÜME DEDESİ NEDEN TUTUKLANDI?
Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, dün adliyeye sevk edildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı.
Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklan talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.
MÜSLÜME OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?
Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin detaylı bir rapor henüz çıkmadı. Genç kızın ölümüne ilişkin son verilen bilgi cesedi bulan kadından geldi.
Müslüme'nin cansız bedenini bulan Ayşe Bacak çoban katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim.
Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."
Bu ifadeler olayda cinayet şüphesini de artırdı.
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- Müslüme dedesi neden tutuklandı? Müslüme otopsi raporu çıktı mı? Müslüme davası son durum!
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