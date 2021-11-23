Atatürk’ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri...

Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri araştırılmaya başlandı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel sözleri merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve yetişkin bu özel günde öğretmenlerini kutlama mesajları yolluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri ve eğitimle ilgili söylediği kıymetli sözler bu nedenle araştırılıyor. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri...

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

İşte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri;

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.