Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’li Özkoç’a çok sert tepki: Orada şehit veriyoruz gevrek gevrek gülüyorsunuz

EREN KIŞ-7 OPERASYONU BAŞLATILDI

Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonu başlatıldı. Sadece Eren-Kış Operasyonları'nda 167 teröristi etkisiz hale getirdik. İçeride ve dışarıda TSK, Emniyet ve MİT arasındaki tarihin en büyük uyumu bu başarıyı getirmiştir. Kandil'den Akdeniz'e uzanacak olan terör koridorunu engelledik.

Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yenmiş, gündelik yaşamını değiştirmiştir. Hastaneler, yollar, havalimanları, kayak merkezleri, oteller, terörle mücadelenin yanı sıra terörizmle mücadelenin en önemli yanlarıdır.

Bu ağustos ayında Ağrı Dağı'na her gün 600'ün üzerinde tırmanan insanlar var. Çocuklarımızın mühendis, doktor, hemşire olmasından büyük bir onur duyuyoruz. Diyarbakır Anneleri orada nöbet tutuyorlar ve bir mesaj veriyorlar. Mesaj şudur; Artık yeni bir Türkiye konuşulmalıdır. FETÖ ile mücadelemiz sürmektedir. 319 bin gözaltına alınmıştır. Bugüne kadar Bakanlığımızdan 45 bin kişi ihraç edilmiştir.