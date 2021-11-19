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Müslüme bulundu mu? Müge Anlı’da Müslüme bebek son durum! Kayıp Müslüme’ye ne oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Müslüme bulundu mu? Müge Anlı’da Müslüme bebek son durum! Kayıp Müslüme’ye ne oldu?

Müslüme bulundu mu? Müge Anlı’da günlerdir tüm detaylarıyla araştırılan Müslüme bebek son durum! Müslüme bebeğe ne oldu? Arama çalışmalarında kurtarma ekipleri 10’uncu günde araştırmayı sürdürüyor. Müslüme’yi bulmak için en ufak mağaralara dahi bakılıyor. Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme, 10 Kasım tarihinde bisikletiyle oynarken ortadan kaybolmuştu. Peki; Müslüme bulundu mu?

Müslüme bulundu mu? Müge Anlı Müslüme son durum! Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Müslüme bebek olayında 10'uncu güne girildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde kurtarma ekipleri seferber olmuş durumda ve Müslüme bebeği arıyor. 2,5 yaşındaki Müslüme, bisikletiyle oynadığı sırada kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Türkiye'nin gündemindeki bu olay, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da tüm detaylarıyla masaya yatırılıyor.

9'UNCU GÜN TAMAMLANDI

Mersin'İn Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, 9'uncu güne girildi.

Sarp yamaçlarda termal kamera ve dronlar ile tarama yapan ekipler, bölgenin farklı noktalarında da şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülüyor.

Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor. Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

DİK YAMAÇLAR VE KUYULARA HALATLA İNİLİYOR

Çalışmalarını sürdüren AKUT ve AFAD ekipleri, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara, kuyulara halatlarla inerek tarama yapıyor. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik aranıyor.

Müslüme'nin bulunması için bugün de arama- kurtarma ve kadavra köpekleri, dron, uçak, 200 kişilik personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmaları devam ediyor.

KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Öte yandan aramalar sırasında, taş üzerinde saptanan kan izinin analiz sonucu beklenirken, jandarma ekipleri, köylülerin de ifadelerini alıyor. Çadırın bulunduğu alanın çevresindeki 20 kilometrelik bölgede hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.

MÜSLÜME BULUNDU MU?

Öte yandan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.

Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.

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