2023 seçimleri ne zaman, hangi ayda olacak? Seçimler ne zaman yapılacak?

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN FARKI BU"

Cumhur İttifakı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akbaşoğlu, "Cumhuriyet döneminde 6 bin kilometre yol yapılmış, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 19 yılda bunu yaklaşık 30 bin kilometreye getirdik. Bunu 5 misli arttırmışız. İhracatımız 210 milyar doların üzerinde. Bir tarafta bizden önce 36 milyar dolar, bir tarafta bugün 220 milyar dolara yaklaşacak seviye; yüzde 600 oranında büyümeye vesile olmuşuz. AK Parti'nin, Recep Tayip Erdoğan'ın farkı bu. Bu parti meselesi değil, bir matematik hesabı" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI DÜŞMÜYOR"

Ardından CHP'yi eleştiren Akbaşoğlu, son zamanlarda yapılan anketlerin düzmece olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor. Bu yalan ve kurgu siyasetinin elinde patladığını gören Kılıçdaroğlu ve yandaşları, bütün her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik ayakta olduğunu, Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu gördükleri için, 2023'e kadar da yamalı bohça ittifaklarının dikişlerinin tutmayacağını, patlayacağını bildikleri için 'baskın seçim' diyorlar. İçleri kaynıyor." dedi.