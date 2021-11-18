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Sıcaklıklar düşecek kar ve yağmur gelecek! A Haber muhabiri canlı yayında o illeri açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Sıcaklıklar düşecek kar ve yağmur gelecek! A Haber muhabiri canlı yayında o illeri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 11 ile yağmur beklendiğini açıkladı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay kar ve yağmur yağacak illeri canlı yayında aktardı. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşeceğini belirten Kuruçay, Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağışların başlayacağını söyledi. İşte yağmur ve kar yağacak iller...

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve birçok il için sağanak yağışların geldiğini açıkladı.

A Haber muhabiri Erdal Kuruçay peş peşe gelen uyarıların ardından canlı yayında son detayları aktardı.

Kuruçay A Haber canlı yayınında yağmur beklenen bölgeleri açıkladı.

Meteoroloji'nin açıklamalarını aktaran A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, "Mevsim normallerinde ilerleyen hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzeyden ve Balkanlar'dan gelecek soğuk hava yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek. Gökgürültülü sağanak yağışlar yarından itibaren Karadeniz'in bazı bölgelerinde görülecek. Marmara'da ise geçiş yağmurları bekleniyor. İstanbul'da yarından itibaren hava sıcaklarıklarının düşmesi ve gökgürültülü yağmurlar görülecek." şeklinde konuştu.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

A Haber muhabiri Erdal Kuruçay yaptığı açıklamada, "Sivas'tan Malatya'ya uzanan kesimde kar ve karla karışık yağmur, Kars ve Ardahan bölgelerinde de kar ile karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

METEOROLOJİ'DEN 11 İLE FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Meteoroloji gün verip uyardı! METEOROLOJİ GÜN VERİP UYARDI!

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