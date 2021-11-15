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AK Parti’de gündem asgari ücret! Başkan Erdoğan parti kurmaylarıyla bir araya geliyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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AK Parti’de gündem asgari ücret! Başkan Erdoğan parti kurmaylarıyla bir araya geliyor

Son dakika haberine göre: Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin olarak AK Parti harekete geçiyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında parti kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi ilk kez parti kurmaylarıyla birlikte değerlendirecek. Toplantının gündeminde dış politikanın yanısıra iç politika ve ekonomi de masaya yatırılacak.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesini ile ilgili hukuki sürecin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkkan ile ilgili geçen hafta Ankara Başsavcılığı harekete geçmiş ve Türkkan ile ilgili fezleke hazırlanmıştı. Fezleke de TBMM Başkanlığı'na gönderilmişti. Fezleke hiç vakit kaybedilmeden TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edilmişti. Bundan sonraki süreç ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın bilgi vermesi bekleniyor. Bostancı'nın ayrıca Meclis'te görüşmeleri devam eden bütçe görüşmeleri takvimine ilişkin kurmayları bilgilendireceği öğrenildi.



ASGARİ ÜCRET MASADA
Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Asgari Ücret zammı AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak

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