CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-10 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-19’un ülkemizde ortaya çıkmasıyla birlikte yurt genelinde bazı önlemler alındı. Bu kapsamda salgının yayılmasının önlemek amacıyla açık cezaevindeki hükümlüler için Kovid-19 izni verilmişti. Bu sürenin bitmesine kısa süre kala izinde olan hükümlüler, izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. CTE'den konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-10 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte son gelişmeler...
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından açık cezaevi izinleri ile ilgili açıklama geldi. 30 Kasım'da sona ermesi beklenen açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Kovid-19 izin süresi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-10 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte haberin detayları...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-10 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 11 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.
Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;
-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,
-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,
-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,
-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."
30 KASIM'DA SONA ERECEK
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2021 tarihinde resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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