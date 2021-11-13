CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-10 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından açık cezaevi izinleri ile ilgili açıklama geldi. 30 Kasım'da sona ermesi beklenen açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Kovid-19 izin süresi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-10 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-10 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 11 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: