Son dakika: Türk dünyasının liderleri İstanbul'da! Başkan Erdoğan Türk Konseyi Genel Sekreterlik Binası'nı açtı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türk Konseyi Genel Sekreterlik Binası'nın açılışına katıldı. Başkan Erdoğan ve Türk dünyasının liderleri Türk Konseyi Genel Sekreterlik Binası'nın açılışında kurdeleyi kesti.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Sekretaryası Merkez Binası, Sultanahmet'te açıldı. Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve konseye üye ülkelerin devlet başkanları katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN KURDELEYİ KESTİ
Başkan Erdoğan ve Türk dünyasının liderleri Türk Konseyi Genel Sekreterlik Binası'nın açılışında kurdeleyi kesti.
Teşkilatın dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, devlet başkanları, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin sonuç belgesi olan İstanbul Deklarasyonu'nu ve bir dizi kararı imzalayacak.
İSTANBUL'DA TARİHİ ZİRVE
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nden (Türk Konseyi) yapılan yazılı açıklamaya göre, zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'in katılması bekleniyor.
"Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenecek zirvede liderler, yoğun gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunarak, Teşkilatın geleceğini ilgilendiren bir dizi önemli konuda kararlar alacak.
TÜRK DÜNYASI 2040 VİZYONU'NUN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARARLAR ALINACAK
Tarihi zirvede, Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak Teşkilata katılımı, üçüncü ülkeler ve kurumlarla ilişkilerin ve gözlemci üyelik kriterlerinin belirlenmesi, Türk Yatırım Fonu'nun kuruluşunun tamamlanması ve Teşkilatın orta ve uzun vadeli hedeflerini ve programını içeren "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun onaylanmasına ilişkin kararların alınması bekleniyor.
Öte yandan toplantıda liderler, bölgesel ve uluslararası mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunacak.
Teşkilatın dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, devlet başkanları, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin sonuç belgesi olan İstanbul Deklarasyonu'nu ve bir dizi kararı imzalayacak.
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde, Teşkilat çerçevesindeki iş birliğine yeni bir boyut kazandırılması ve Üye Devletler arasındaki bütünleşmenin bir üst seviyeye taşınacağı önemli bir dönüm noktasının oluşturulması hedefleniyor.
Zirvenin gündem maddeleri ve imzalanacak belgeleri üzerinde son çalışmaları yapmak üzere, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi yarın İstanbul'da toplanacak.
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