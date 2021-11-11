Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan HDP’li vekillere tokat gibi cevaplar

KANAL İSTANBUL'U MİLLETE SORDUK

Aranın ardından konuşmasına devam eden Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili şunları söyledi: "Kanal İstanbul'u kime sordunuz diyenlere cevabımız şu; milletimize sorduk. Yüzyılın en büyük, Cumhuriyet tarihinin en muazzam projesi Kanal İstanbul'u defalarca anlattım. Burada da anlattım. Yine anlatayım. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletinin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir. Kanal İstanbul, boğazımızın özgürlük projesidir. %52'si yeşil alanlardan oluşan Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul'u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir. Sayın vekil bilim insanlarının olumsuz görüşleri var dedi. Şu bilim insanlarını bile ayıran, ayrıştıran aklı artık terk edin. Biz, Kanal İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı, en şeffaf ÇED sürecini yürüttük."